Óbidos Institui Programa Jovem Aprendiz com 200 Vagas

Programa Jovem Aprendiz foi instituído no município de Óbidos, uma iniciativa crucial para capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Serão ofertadas 200 vagas para adolescentes e jovens com idades entre 14 e 24 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído a educação básica.

A Lei Nº 5.945, que institui o programa, foi sancionada e promulgada pelo prefeito Jaime Silva após trâmite na Câmara Municipal. "Estou muito feliz de poder estar dando publicidade a essa lei que, tenho certeza, vai de encontro às necessidades do serviço público e oferece uma oportunidade para que os nossos jovens tenham seu primeiro emprego. Agradecemos à Câmara Municipal por ter aprovado esse projeto que atende às necessidades da nossa juventude", declarou o prefeito.

O ato de promulgação contou com a presença de alunos e gestores das escolas estaduais São José e Maurício Hamoy, do IFPA Campus Óbidos, do secretário municipal de Administração e Desenvolvimento Humano, Marcos Andrey Batista, e da secretária adjunta da Educação, Márcia Nogueira.

Detalhes do Programa

O Programa Jovem Aprendiz será direcionado a adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, oriundos de famílias com renda per capita de até um salário mínimo, que estejam cursando ou já tenham concluído a educação básica ou ensino médio na rede pública municipal ou estadual. Os participantes não devem manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de serviço formal e devem comprovar residência no município de Óbidos.

Distribuição das Vagas

Serão disponibilizadas 150 vagas para aprendizes estudantes com matrícula ativa, com remuneração de meio salário mínimo mensal e jornada de trabalho de 4 horas diárias. Além disso, haverá 50 vagas para aprendizes que concluíram o Ensino Médio, com jornada de 8 horas diárias e remuneração de um salário mínimo mensal.

Objetivos do Programa

O Programa Jovem Aprendiz visa proporcionar aos participantes formação técnico-profissional que facilite a entrada no mercado de trabalho, oferecer condições favoráveis para a aprendizagem profissional e formação pessoal, estimular a inserção e manutenção dos jovens no sistema educacional, contribuir para o orçamento familiar e garantir a efetivação do exercício da cidadania.

Com a implementação deste programa, a Prefeitura de Óbidos reforça seu compromisso com o desenvolvimento da juventude e a melhoria das condições de vida dos jovens do município.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Comunicação/PMO