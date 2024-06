Edital para Financiamento de Produções Audiovisuais de Grupos Folclóricos em Óbidos segue aberto até 28 de Junho

Fazedores de cultura de Óbidos, atenção!

O Edital Lei Complementar Paulo Gustavo segue aberto para inscrições até o dia 28 de junho, oferecendo mais de R$ 124 mil para financiar a produção de curtas-metragens sobre as atividades dos grupos de quadrilha junina e carimbó da cidade.

O edital de chamamento público 003/2024 Lei Paulo Gustavo, destinado à seleção de projetos na categoria audiovisual, está disponível para qualquer agente cultural integrante de grupo folclórico do município de Óbidos que tenha atuação cultural comprovada na região. No total, seis projetos serão selecionados na categoria de produção de curta-metragem no gênero documentário. Cada projeto contemplado receberá o valor de R$ 20.765,55 como apoio financeiro, conforme a Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e suas complementações.

A iniciativa visa não apenas incentivar a produção audiovisual, mas também promover a exibição e fruição de obras audiovisuais, além de ações de capacitação e formação na área. O edital assegura medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com a implementação de ações afirmativas.

Prazo e Inscrições

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) receberá inscrições de projetos no período de 14 de junho de 2024 até às 23h59 do dia 28 de junho de 2024. As inscrições podem ser realizadas via internet, pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., ou presencialmente na Semcult, localizada na Rua Ildefonso Guimarães, s/n°, Centro, das 08h às 14h.

Os projetos selecionados deverão ser executados até o dia 30 de novembro de 2024.

Acesso ao Edital

O Edital de chamamento público pode ser solicitado gratuitamente na sede da Secretaria de Cultura ou através do site oficial obidos.pa.gov.br.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Esta é uma oportunidade imperdível para os grupos folclóricos de Óbidos mostrarem seu talento e promoverem a rica cultura local através do audiovisual. Não perca o prazo e participe!

www.obidos.net.br – Informações Comunicação/PMO