ARRAIÁ DOS PAUXIS 2024: Sorteio define ordem de apresentação dos concursos de quadrilhas juninas e carimbó 

Confira a programação completa do Arraiá dos Pauxis 2024 nos dias 20, 21 e 22.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos, realizou na terça-feira (18) o sorteio da ordem de apresentação dos concursos intermunicipais de quadrilhas juninas e carimbó, durante live retransmitida pelas redes sociais deste site. Os concursos serão realizados durante o Arraiá dos Pauxis 2024, que acontecerá de 20 a 22 de junho, na Praça da Cultura Haroldo Tavares, no Centro da cidade.

A programação do evento terá momentos para a valorização das manifestações culturais desenvolvidas pelas escolas do munícípio de Óbidos na noite de quinta-feira (20). Além de apresentar ao público o 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó, sexta-feira (21) e o 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, no sábado (22), que acontecerão Praça da Cultura.

Entre os grupos folclóricos e Associações Culturais que confirmaram inscrição para as disputas dos dois concursos, estão sete quadrilhas juninas e quatro grupos de carimbó, de Óbidos, Monte Alegre e Oriximiná.

O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, destacou a importância de ampliar as apresentações do Arraiá dos Pauxis até mesmo para as atrações que não estão concorrendo nos festivais, mas que ajudam a difundir a cultura local.

Confira abaixo a ordem das apresentações d0 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó, e do 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas:

SEXTA-FEIRA 21/06

2º CONCURSO INTERMUNICIPAL DE CARIMBÓ

1º) Swing de Carimbó ( Óbidos)

2º) Carimbo Forte Pauxis (Óbidos)

3º) Carimbó Coração da Amazônia (Óbidos)

4º) Bailado de Carimbó (Comunidade São Jorge, Lago Grande)

SÁBADO 22/06

3º CONCURSO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS

1º) Realeza Junina (Monte Alegre)

2º) Xique-Xique (Distrito do Flexal- Óbidos)

3º) Baila Comigo (Oriximiná)

4º) Cirandinha na Roça (Oriximiná)

5º Coração Junino (Óbidos)

6º) Lumiarte ( Oriximiná)

7º) Brincando de São João (Óbidos).

DIA 20/06

Confira a programação das apresentações das Escola do Município

