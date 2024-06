Festa Junina da Escola Dr. Raymundo Chaves resgata tradições em Óbidos

A Escola Dr. Raymundo Chaves, localizada em Óbidos, celebrou sua festa junina com um evento cheio de diversão e tradições. Realizada na quinta-feira, 27 de junho, a festa reuniu alunos e visitantes para desfrutar de uma variedade de brincadeiras tradicionais, como quebra-pote, pau de sebo e quadrilhas.

Os participantes tiveram a oportunidade de se divertir ou apenas assistir às competições, como a escalada do pau de sebo, um tronco de madeira com quase oito metros de altura. As risadas eram garantidas devido à dificuldade da escalada, já que o tronco estava bastante ensebado, tornando as quedas engraçadas e frequentes.

Outra brincadeira que se destacou foi o quebra-pote. Com os olhos vendados, os participantes tentavam quebrar um pote de barro pendurado por uma corda, cheio de prendas e guloseimas. Cada acerto resultava em uma corrida das crianças para pegar as recompensas espalhadas pelo chão.

O ponto alto da festa foi a apresentação das danças, incluindo a performance do Grupo de Carimbó Coração da Amazônia, campeão do Arraiá dos Pauxis 2024 e a eleição da Miss Caipira. Os alunos de diversas séries encantaram o público com suas apresentações em uma atmosfera festiva, intensificada pela decoração da quadra da escola com bandeirinhas, balões coloridos e outros elementos típicos.

A festa também contou com uma variedade de delícias típicas das festas juninas. As iguarias tradicionais, como mingau, bolos e vatapá, alegraram tanto as crianças quanto os adultos, contribuindo para o clima festivo do evento.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade