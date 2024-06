Romaria Fluvial em Óbidos Homenageia São Pedro

Neste sábado, 29 de junho, a cidade de Óbidos, no Pará, celebrou a tradicional Romaria Fluvial em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores. A iniciativa, organizada pela Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19, presidida por Emerson Canto, movimentou a comunidade local com uma série de eventos religiosos e festivos.

A romaria teve início na comunidade do Sucuriju por volta das 8h30, com diversas embarcações decoradas para a ocasião. Ao chegar em Óbidos, a procissão foi calorosamente recebida por um bom público na sede da Z-19.

Após a chegada, uma celebração presidida pelo Padre Leonardo Loures Vale reuniu associados da Z-19 e devotos de São Pedro. Em seguida, um lanche foi servido aos presentes, proporcionando um momento de confraternização e devoção.

As comemorações continuam neste domingo, 30 de junho, com uma programação especial. Haverá uma Manhã de Sol com diversas atividades, incluindo uma rifa, leilões e a aguardada competição de bajaras. A animação ficará por conta da Banda Brisa Show, que promete agitar o dia com várias atrações.

A Romaria Fluvial de São Pedro é um evento importante que reforça a fé e a cultura local, celebrando a devoção dos pescadores e da comunidade de Óbidos.

