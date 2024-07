Acordo de Cooperação Técnica entre a PMO e INSS abre Unidade de Atendimento em Óbidos

Na manhã desta segunda-feira, 1º de julho, foi realizada a entrega oficial do prédio onde funcionarão os atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Óbidos. O evento contou com a presença do Prefeito Jaime Silva, Ariane Cardoso, Técnica de Seguro Social do INSS e diversas autoridades, que participaram da entrega oficial, marcando assim a abertura da Unidade ACT – Óbidos-INSS.

A nova unidade é uma conquista significativa para a comunidade obidense, pois vai promover o acesso dos cidadãos aos serviços do INSS de forma mais prática e eficiente. A Unidade ACT – Óbidos-INSS será responsável por receber, digitalizar, conferir e enviar eletronicamente a documentação dos cidadãos que necessitam dos serviços oferecidos pelo instituto.

A inauguração dessa unidade representa um marco importante para a população de Óbidos, que agora poderá contar com um atendimento mais acessível e de qualidade. Com a nova estrutura, espera-se que os moradores da região tenham mais facilidade para resolver suas pendências junto ao INSS, sem a necessidade de grandes deslocamentos.

O Prefeito Jaime Silva ressaltou a importância da nova unidade durante seu discurso na cerimônia de inauguração, destacando os benefícios que a mesma trará para os cidadãos. "A gente está muito feliz neste momento de estar entregando mais este equipamento para a população, que vai servir para aquelas pessoas que não podem gastar dinheiro com transporte, com estadia no deslocamento para Santarém. Elas não vão mais precisar disso. Já estamos em contato com os Órgãos, para trazer os peritos da justiça federal aqui. Quem quiser já pode vir aqui fazer seus requerimentos”.

Esta inauguração simboliza um avanço significativo para Óbidos, proporcionando mais conforto e agilidade no atendimento aos munícipes. Vai melhorar consideravelmente os serviços públicos ofertados pelo INSS e garantir que todos tenham acesso a seus direitos.

Com a abertura da Unidade ACT – Óbidos-INSS, a população já pode procurar o órgão do INSS e ter acesso a serviços essenciais oferecidos à comunidade.

