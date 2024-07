Boi Caprichoso é Tricampeão do Festival de Bois de Parintins 2024

Na segunda-feira (01), a apuração das notas do 57º Festival Folclórico de Parintins revelou o Boi Caprichoso como o grande campeão de 2024. Com 1.259,3 pontos, o Caprichoso conquistou o tricampeonato do Festival de Bois de Parintins, com o tema “Cultura - O Triunfo do Povo”, superando o Boi Garantido, que obteve 1.259,2 pontos.

O festival, realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, contou com a avaliação de nove jurados que atribuíram notas a 21 itens, divididos em três blocos: A – Comum/Musical, B – Cênico Coreográfico e C – Artístico. O Boi Caprichoso destacou-se em todas as categorias, garantindo o título de campeão.

A primeira noite de apresentações, na sexta-feira (28), trouxe o Boi Caprichoso com o tema "Cultura – O Triunfo do Povo", apresentando o subtema "Raízes: o entrelaçar de gentes e lutas", que celebrou as origens do boi da Francesa.

No sábado (29), o Caprichoso abriu a segunda noite com o subtema "Tradições: o flamejar da resistência popular", em uma homenagem aos parintinenses que marcaram a história do bumbá.

Encerrando as apresentações no domingo (30), o Boi Caprichoso trouxe o subtema "Saberes: o reflorestar das consciências", mostrando os diversos saberes que compõem a rica expressão cultural da região.

Com performances emocionantes e temáticas envolventes, o Boi Caprichoso reafirmou sua supremacia no Festival de Parintins, conquistando mais um título e consolidando sua posição como uma das mais importantes agremiações folclóricas do Brasil.

