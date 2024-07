ÓBIDOS: Sede da Secretaria de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura foi Inaugurada

Na manhã desta quarta-feira, 03 de julho, a Prefeitura de Óbidos inaugurou a nova sede da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi). O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais, incluindo o prefeito Jaime Silva, que descerrou a placa comemorativa.

Localizada na Rodovia PA-437, a nova sede passa a abrigar os maquinários, equipamentos e o gabinete administrativo da Seurbi. A aquisição do prédio foi realizada com recursos próprios da Prefeitura, marcando um importante passo para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e para o aumento do patrimônio municipal.

Durante a cerimônia, Máira Dyana Souza, representante da secretaria, expressou sua satisfação: “Isso é a realização de um sonho. Nós estávamos abrigados num prédio cedido e hoje temos o nosso próprio prédio. Gratidão ao nosso prefeito Jaime Silva por ter compromisso com a nossa cidade e com a nossa secretaria. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós”.

Ato de inauguração da Sede da Seurbi

O prefeito Jaime Silva destacou a importância da nova sede: “Hoje o nosso sentimento é de dever cumprido, na certeza de que estamos no rumo certo, proporcionando melhores condições de trabalho para nossos servidores. Estamos aumentando o patrimônio do município com imóveis e benfeitorias para que os nossos equipamentos possam responder aos anseios da nossa população”.

Com a nova sede, todos os serviços da Seurbi serão administrados a partir deste novo espaço, que agora também acomoda todo o maquinário da Secretaria.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Ascom/Pmo