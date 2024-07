Em coletiva, a Paróquia de Sant'Ana anuncia os preparativos da Festividade de sua Padroeira 2024

Na manhã desta quarta-feira, (03), o Pároco de Sant'Ana, Padre Adalberto Santos, concedeu entrevista coletiva para anunciar os preparativos e parte da Programação da Festividade de Sant'Ana 2024, que neste ano acontecerá no período de 14 a 26 de julho, com o Tema, "Mesmo com a velhice darão frutos", e com o lema, "Tu me ensinaste, Ó Deus, e até aqui anuncio tuas maravilhas".

O Pároco Adalberto, anunciou que o Círio de Sant'Ana sairá da Paróquia Santo Antônio, em Alenquer. E a transladação irá acontecer no dia 13 de julho, após a Celebração na Catedral de Sant'Ana, e seguirá via terrestre até o município de Alenquer, parando em algumas comunidades durante o percurso. A Comunidade Cristo Rei, no Paraná de Baixo, foi escolhida para acontecer a mudança de embarcação, que receberá a Imagem de Senhora Sant'Ana e seguirá para Óbidos em Círio fluvial, após a Celebração.

Entre alguns pontos da Programação que serão novidades, que está previsto a Imagem de Sant'Ana chegar neste sábado, 6 de julho, ao município de Óbidos, vindo da Capital Amazonense, Manaus, e estará continuando sua Peregrinação no município de Óbidos, nas Paróquias e repartições públicas, até o dia 13 de julho, dia da sua Transladação para a Paróquia Santo Antônio, em Alenquer. Outras novidades, é a Caminhada de Fé que neste ano acontecerá no dia 20 de julho no final da tarde, saindo da Comunidade do Cipoal, dia 26 de julho acontecerá o Leilão de Vales, e o Bingão de Sant'Ana no dia 27 de julho, durante o dia. Durante os próximos dias serão divulgadas as demais programações da Festividade 2024.

Padre Adalberto finalizou dizendo que a Festividade não começa apenas no dia 14 de julho, e sim com o lançamento do Cartaz da Festa, continuando com a Peregrinação da Imagem de Sant'Ana nos Estados, Municípios e Comunidades, até o dia de sua transladação. De modo especial, o Círio de Sant'Ana completará 170 anos, desde do primeiro Círio que foi realizado em 1854, sendo terrestre e fluvial, de acordo com registros históricos. Neste ano, o Círio fluvial estará completando 86 anos.

Fonte: Diocese de Óbidos