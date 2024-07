ÓBIDOS: Inaugurada a Feira Livre do Bela Vista

Nesta quarta-feira, dia 03, a cidade de Óbidos celebrou a inauguração da Feira Livre do Bela Vista, um novo espaço comercial que promete beneficiar cerca de 50 famílias locais. A feira, composta por 23 boxes construídos em uma estrutura de madeira, visa a comercialização de lanches, verduras e pescado. O projeto foi financiado com recursos do tesouro municipal, com o objetivo de gerar renda e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

Durante a inauguração, Carmo Cerdeira, um dos pescadores beneficiados, expressou sua gratidão. “É um privilégio para nós recebermos esta nova feira. Antes nós vendíamos nossos produtos no sol e sem as mínimas condições, o prefeito Jaime Silva viu a nossa situação, e agora estamos recebendo esta maravilha. Estamos muito gratos, pois, agora cada família vai poder ganhar o seu pão de cada dia com dignidade”, afirmou Cerdeira.

Além da nova estrutura, os feirantes receberam 23 freezers de 150 litros, doados através de uma emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari (PSD), para auxiliar no armazenamento adequado dos produtos.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, secretários e a população local. O prefeito Jaime Silva destacou a importância da nova feira para a comunidade e agradeceu ao deputado Júnior Ferrari pelo apoio. “Estou muito feliz e satisfeito com esse trabalho da nossa secretária da Seurbi que entregou esta obra em tempo recorde para atender a nossa população. Parabenizo o povo do Bela Vista por ter uma feira boa e organizada para vender seus produtos”, concluiu o prefeito.

A Feira Livre do Bela Vista representa um avanço significativo para a comunidade, proporcionando um local digno e adequado para a comercialização de produtos, além de promover o desenvolvimento econômico e social da região.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7100-obidos-inaugurada-a-feira-livre-do-bela-vista#sigProId31d033e031 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações Ascom/Pmo