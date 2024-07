Ufpa abre inscrições para Congresso Panamazônico sobre Educação Básica

A Universidade Federal do Pará e a Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional abriram ontem, 3 de julho, as inscrições para o 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica e o 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da UFPA, que ocorrerão de 24 a 27 de setembro deste ano no Centro de Convenções Benedito Nunes, em Belém do Pará. As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sigeventos.ufpa.br.

O Congresso tem o apoio do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará (ILC-UFPA) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC). Os eventos debaterão a relação do ensino fundamental e médio com a educação superior para discutir o ensino de língua, linguagem e literatura no ensino básico como ações de valorização humana dos sujeitos e de suas espacialidades na região panamazônica. A expectativa é que os dois eventos reúnam em torno de mil educadoras e educadores.

Fonte: Ascom ProfLetras UFPA