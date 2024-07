HRBA ultrapassa meta de 150 procedimentos no primeiro mês de mutirão de cirurgias

Há três meses, seu Evaldo Caldeira, de 61 anos, sofreu um acidente com a bicicleta e fraturou no colo do fêmur. Após uma cirurgia inicial, ele teve complicações, sendo necessário uma nova cirurgia. Desta vez, realizando o procedimento de artroscopia total, ele renova a esperança de poder recuperar os movimentos da perna esquerda, voltar a ficar em pé e caminhar.

“Meu pai sofreu o acidente e com a fratura, ele ficou sem andar e sentia muitas dores. Com o Mutirão ele pode fazer a cirurgia, ocorreu tudo bem e a partir de agora nós acreditamos que ele vai voltar a andar, ter uma vida nova”, relata Érika Caldeira, filha do seu Evaldo.

Seu Evaldo é um dos beneficiados pelo Mutirão de cirurgias eletivas realizados pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). A iniciativa, iniciada em junho deste ano, terá o total de 1.800 cirurgias extras, uma média de 150 procedimentos a mais por mês.

Nos primeiros trinta dias, a unidade ultrapassou a meta, consolidando 156 cirurgias: 22 pediátricas, 70 ortopédicas, 44 ginecológicas, 10 de mastologia e 10 colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).

“Vamos continuar no mês de julho, com a meta de fazer no mínimo 150 cirurgias por mês e ao longo dos próximos 12 meses manter esse cronograma de procedimentos para pode atender a alta demanda e ajudar a população de Santarém e dos municípios do Baixo Amazonas”, ressalta Gustavo Estanislau, diretor técnico do HRBA.

De acordo com o diretor geral do HRBA, Matheus Coutinho, o Mutirão é uma das estratégias implementadas pela unidade e pelo Governo do Estado, para dar maior celeridade ao andamento na fila de espera por cirurgias eletivas, que é extensa, mas vem reduzindo.

"Serão aproximadamente duas mil pessoas beneficiadas pela iniciativa em um ano. O HRBA pretende ampliar o número de procedimentos e alcançar um número cada vez maior de pacientes. São pessoas que vão poder recuperar movimentos, voltar a andar, por exemplo, pessoas que vão ter mais qualidade de vida”, destaca o diretor geral.

Entre janeiro e maio de 2024, o HRBA já realizou 2.671 cirurgias de média e alta complexidade em 20 especialidades médicas. Uma média de 534 procedimentos por mês.

Para atender a demanda extra do Mutirão, a unidade ganhou 10 novos leitos cirúrgicos, que estão sendo utilizados para receber os pacientes no pré-operatório e também pós-cirurgias. Além de toda uma logística preparada pela unidade para realizar esta ação.

Serviço: O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao governo do Pará, e é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na avenida Sérgio Henn, nº 1.100, no bairro Diamantino, em Santarém.

FONTE: Comunicação/HRBA