Inscrições abertas para acompanhar a transladação de Sant´Ana de Óbidos para Alenquer

Estão abertas as inscrições para os devotos de Sant’Ana que desejam acompanhar a trasladação para Alenquer, no dia 13/07/2024, nos ônibus. As inscrições são limitadas e serão feitas nas secretarias das respectivas Paróquias:

- Secretaria da Paróquia de Sant’Ana.

- Secretaria da Paróquia de São Martinho.

- Secretaria da Paróquia de São Francisco e Santa Clara.

Informações:

- Os ônibus sairão da Catedral de Sant’Ana, devendo todos estarem presentes no local da saída às 7:30 horas.

- Não serão aceitas inscrições de CRIANÇAS, somente maiores de 14 anos, uma vez que a viagem é longa, com chegada prevista no retorno somente por volta das 23 horas, meia noite.

- A coordenação não se responsabiliza por hospedagem, bem como transporte via fluvial, para as pessoas que quiserem ficar em Alenquer. Quem for nos ônibus, deve retornar nos mesmos. Se resolver ficar, será por sua conta, não havendo garantia de vaga para vir na balsa desde Alenquer.

- Almoço, na comunidade Novo Progresso 2, por conta da organização.

- Levar um lanche (biscoito/barra de cereais), pois no retorno não será servido jantar.

- Levar uma garrafinha com água, pois a viagem é longa e o clima está quente.

- Quem quiser, pode acompanhar a trasladação em seu carro particular.

Fonte: Diocese de Óbidos