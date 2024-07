Diretores do Movimento dos Focolares visitam Óbidos e participam de Missa na Catedral de Sant'Ana

Na última terça-feira, dia 09, a cidade de Óbidos teve a honra de receber a visita da Sra. Margaret Karram, Presidente do Movimento dos Focolares, e Jesús Morán, Co-Presidente. A ocasião foi marcada por uma Santa Missa em Ação de Graças, realizada na Catedral de Sant'Ana. A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e contou com a concelebração dos Padres Adalberto, Leonardo, Gabriel, Edson e Hidelbrando, além da participação do diácono Lucas.

A cerimônia também foi prestigiada por Sra. Marvia Vieira e Aurélio Martins, responsáveis nacionais do Movimento, e Bernadette Ngabo e Ángel Bartol, representantes do centro internacional. Integrantes dos Focolares que já atuam na Diocese de Óbidos, membros da Comunidade Semente do Verbo e acolhidos da Fazenda da Esperança também estiveram presentes.

Durante sua homilia, Dom Bernardo expressou sua alegria com a visita ilustre: "Nunca imaginamos ter Margaret Karram e Jesus Moran conosco! Estamos muito felizes. Eles quiseram nos visitar, vieram de tão longe, isto é um sinal e um encorajamento para avançar no caminho da unidade nesta nossa terra."

O Movimento dos Focolares tem desempenhado um papel fundamental na Diocese de Óbidos desde março de 2020, contribuindo significativamente com os trabalhos pastorais. A nova casa do Movimento na região será um importante suporte para a continuidade dessas atividades. Fundado por Chiara Lubich em 1943, em Trento (Itália), durante a Segunda Guerra Mundial, o Movimento dos Focolares nasceu como uma corrente de renovação espiritual e social. Aprovado oficialmente em 1962 sob o nome de Obra de Maria, o movimento está presente em mais de 180 países e conta com mais de dois milhões de participantes.

O principal objetivo do Movimento dos Focolares é promover a unidade, inspirados pela oração de Jesus ao Pai “para que todos sejam uma coisa só” (Jo 17,21). Para alcançar essa meta, o movimento incentiva o diálogo e se empenha constantemente na construção de pontes e relacionamentos de fraternidade entre indivíduos, povos e diversas áreas culturais.

A visita de Margaret Karram e Jesús Morán a Óbidos simboliza um reforço ao compromisso do Movimento dos Focolares com a promoção da unidade e do diálogo em todas as comunidades onde está presente.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7111-diretores-do-movimento-dos-focolares-visitam-obidos-e-participam-de-missa-na-catedral-de-sant-ana#sigProId1fd0b731e1 View the embedded image gallery online at:

Fonte: Diocese de Óbidos - Fotos: Mauro Nayan