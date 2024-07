HRBA tem autorização para captação e transplante de rins estendida até 2028

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, teve sua autorização para realizar captação e transplante rins renovada por mais quatro anos. De acordo com a portaria SAES/MS 1.884, de 4 de julho, o Ministério da Saúde deixa a unidade apta para o serviço até o ano de 2028.

Para o médico nefrologista e diretor clínico do HRBA, Emanuel Espósito, a renovação significa uma relação de confiança do Ministério da Saúde no trabalho desenvolvido pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas, garantindo a possibilidade de realizar mais transplantes.

“Quando a gente recebe um autorização como esta, o Ministério da Saúde reconhece que o hospital tem capacidade tanto de infraestrutura como de profissionais capacitados, o que garante a continuidade do serviço. Isto significa que estamos no caminho certo, realizando transplantes com segurança e responsabilidade atendendo a população e, principalmente, os pacientes renais”, destaca Emanuel Espósito, responsável técnico pelo serviço de transplante.

Referência ― Desde novembro de 2012, a unidade conta com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) Tapajós. Hoje, a OPO conta com um médico, dois enfermeiros e uma assistente administrativa, que trabalham na busca ativa de potenciais doadores, no apoio ao diagnóstico de morte encefálica e no acolhimento e consentimento da família para a doação.

Já foram captados no HRBA 200 órgãos, sendo 99 rins, 75 córneas, 22 fígados e 4 corações.

Já os transplantes, exclusivamente de rins, são realizados desde novembro de 2016. Hoje, a equipe do setor de transplantes conta com cinco médicos nefrologistas, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Em quase oito anos, foram 114 transplantes realizados pelo HRBA até aqui, sendo 80 homens e 34 mulheres.

“O transplante é a modalidade mais adequada para o paciente que tem doença renal crônica com maior sobrevida e qualidade de vida. Por isso, é tão sonhado e desejado. Existe uma fila longa de pacientes esperando e, para suprir essa demanda, a gente precisa de doadores e de um hospital de ponta que possa concluir esse processo com sucesso, renovando as esperanças e a qualidade vida dos transplantados”, ressalta o diretor Técnico da unidade, Gustavo Estanislau.

De acordo com o diretor Geral, Matheus Coutinho, a renovação deixa a unidade preparada para dar continuidade ao trabalho e até mesmo aumentar o número de procedimentos.

“É o reconhecimento do trabalho feito pela unidade. O HRBA segue como referência em transplantes de rins por mais quatro anos, o que vai garantir que muitos outros pacientes sejam atendidos, que o serviço de captação e transplantes seguirá ativo na região do Baixo Amazonas. É algo que nos motiva ainda mais e que pode nos levar a ampliar nossa atuação em novos programas de transplantes”, celebra Matheus Coutinho.

Serviço ― Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

