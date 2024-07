Paciente de Óbidos internada na UTI do HRBA descobre que será mãe de um menino

Uma paciente de Óbidos internada na Unidade de Terapia Intensiva(UTI) do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), no oeste do Pará, descobriu o sexo do seu filho de uma forma muito especial. Um chá revelação foi preparado na quarta-feira (10) pela equipe multidisciplinar.

Mayara Nascimento Aires, de 30 anos, que já é mãe de uma menina de 6 anos, agora ficou sabendo que terá um menino. José Lorenzo, nasceu na tarde desta quinta-feira (11) medindo 42 centímetros e pesando 1,8 kg. Mãe e filho passam bem.

“É uma alegria imensa e todo filho é bem-vindo. Não tenho palavras para explicar, por tudo que eu já passei, é uma bênção. Agradeço a Deus e ao hospital que me recebeu de braços abertos. Tenho muito a agradecer aos profissionais e hoje me sinto forte para trazer essa criança ao mundo”, diz a paciente emocionada.

Natural de Óbidos, no oeste do Estado, a paciente deu entrada há 6 dias no HRBA para tratar uma pneumonia grave. A médica Lívia Correia, que tem acompanhando o caso, esclarece que a paciente já teve uma melhora significativa do quadro pulmonar, está respirando em ar ambiente, sem uso dos equipamentos de oxigênio.

Mayara Aires, paciente de Óbidos, internada no HRBA

“Resolvemos fazer a ultrassom obstétrica para avaliar a situação do bebê e o sexo. Vimos que é um bebê do sexo masculino e decidimos revelar a ela de um jeito diferente, promovendo o chá relevação para dar mais conforto e carinho a ela, que está muito emocionada, superando momentos em que ela esteve mal e que agora ela está bem melhor”, destaca a médica.

Para o Diretor Geral do HRBA, Matheus Coutinho, o apoio e acolhimento dado pelos profissionais para a paciente reforçam a importância da humanização no atendimento.

“Desde a entrada na unidade de saúde até receber alta, o paciente necessita de acompanhamento e atenção que vão além do tratamento médico, passando pela humanização. Em geral, quem precisa de atendimento já chega em uma situação de fragilidade física e emocional diante de sua doença. Então é importante promover a humanização, o acolhimento e o bem-estar do paciente durante sua estadia na unidade. E a equipe do HRBA tem empenhado-se em oferecer atendimento de excelência”, enfatiza o Diretor Geral.

Serviço ― Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

FONTE: Comunicação/HRBA