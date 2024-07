Círio Fluvial de Sant’Ana 2024: Uma Celebração de Fé e Tradição

Neste domingo, 14 de julho, o Círio Fluvial de Sant’Ana 2024, marcando 170 anos desde sua primeira edição em 1854 e 86 anos do formato fluvial, encantou a população a cidade de Óbidos, no Pará. Mostrando a tradição da devoção e a fé dos devotos de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses.

A romaria teve início no sábado, 13 de julho, com a transladação da imagem de Sant’Ana de Óbidos para Alenquer. Em uma carreata que partiu de Óbidos pela manhã, a imagem fez várias paradas nas comunidades, chegando à noite em Alenquer, onde foi realizada uma celebração especial.

No domingo, a procissão fluvial começou em Alenquer com a imagem de Sant’Ana sendo conduzida no FB Ana MAria até a comunidade de Cristo Rei. Lá, inúmeras embarcações aguardavam para seguir em cortejo até Óbidos. A chegada no Cais do Porto, por volta das 20h, foi um espetáculo de fé e devoção, com milhares de barquinhos coloridos iluminando o rio Amazonas e fogos de artifício iluminando o céu.

Milhares de fiéis se reuniram na orla da cidade de Óbidos para receber a imagem de Sant’Ana, que chegou em uma balsa ornamentada, sendo recebida pelo Bispo Dom Bernardo, Diretores da Festividade, padres da Diocese de Óbidos e convidados. A imagem foi retirada da balsa pelo padre Adalberto Santos, presidente da Festividade, entregue a Dom Bernardo, que a ergueu para a população antes de seguir em procissão até a Praça de Sant’Ana, onde foi celebrada uma missa campal.

A procissão terrestre pelas ruas de Óbidos foi um momento de intensa devoção. Os moradores enfeitaram as ruas, montaram altares e demonstraram sua fé por meio de orações, cânticos e homenagens. A emoção tomou conta dos fiéis, que aproveitaram a ocasião para fazer suas orações, pedidos e agradecimentos.

A festividade de Sant’Ana continuará até o dia 26 de julho, com uma programação rica em eventos culturais e religiosos, reafirmando a importância desta tradição centenária e renovando a fé da comunidade obidense.

Por João Canto

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto, Vander N Andrade e Odirlei Santos