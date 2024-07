SANT´ANA 2024: Artistas Obidenses Cantam para Sant´Ana na 2ª Noite da Festividade

No segundo dia da Festividade de Sant´Ana, a noite foi dedicada à Comunidade Sagrado Coração de Jesus, e a procissão da saiu do Bairro da Cidade Nova, percorreu vários bairros até chegar na Catedral de Sant´Ana. Logo após, aconteceu a missa que foi celebrada por Dom Bernardo, juntamente com Dom Henrique, Bispo Alemão e Padre Lucas Carlos e teve como tema: “A todo homem que precede retamente, eu mostrarei a salvação que vem a Deus”.

Após a missa, a programação continuou no Cliper de Sant´Ana, onde os obidenses se reuniram para apreciar o jantar e participar do leilão e dos bingos. No palco do Cliper, artistas obidenses como Joelson Araújo, Netinho Moreno, Allan Ferreira, Danilão Swing Bom, Aristides Dias, Isabel Eliziário, Dinho Viana, Artur Jr., Netinho Moreno e o Grupo de Canto da Catedral se apresentaram, celebrando Sant´Ana e recebendo muitos aplausos do público presente.

Nesta quarta-feira, dia 16, a noite da festividade iniciará com a procissão que sai do Hospital Dom Floriano, prometendo mais uma noite de fé e celebração para a comunidade de Óbidos.

