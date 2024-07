Sant'Ana 2024: No dia dedicado à Congregação Mariana teve a Banda Manoel Rodrigues

Nesta terça-feira, dia 16, a Festividade de Sant'Ana continuou com um dia dedicado à Congregação Mariana e ao Movimento Eucarístico Sagrado Coração de Jesus (MESCE). As celebrações começaram com a tradicional procissão, que teve início no Hospital Dom Floriano e foi conduzida pelos notários. A procissão fez um curto percurso até a Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada uma missa presidida pelo Pe. Devanir, abordando o tema "O Poderoso fez por mim maravilhas e tanto é o seu nome".

Após a missa, as atividades se transferiram para o Cliper de Sant'Ana, onde os moradores de Óbidos e visitantes se reuniram para apreciar a culinária obidense, e participar dos leilões e bingo.

O ponto alto da noite foi a apresentação da Banda de Música Manoel Rodrigues, pertencente à Escola de Música do Município de Óbidos*, que encantou o público presente.

A noite dedicada à Congregação Mariana foi uma oportunidade valiosa para a comunidade se reunir. Não apenas para homenagear a padroeira de Óbidos, mas também para celebrar a fé compartilhada e o compromisso de viver uma vida cristã. O jantar e as diversas atividades de animação criaram um ambiente festivo, promovendo a camaradagem e o sentimento de união entre os participantes.

Sobre a Escola de Música*

A Escola de Música Manoel Rodrigues é um projeto da Prefeitura Municipal de Óbidos desenvolvido por várias secretarias em parceria com a Mineração Rio Do Norte – MRN. A Escola foi fundada em 2007, cujo idealizador do projeto foi o professor Genilton Delgado, tendo com monitores os músicos Fábio Dias, Ivair Tavares, José Salomão e Joelson Araújo, sendo que estes dois últimos permanecem até hoje.

Atualmente atende 200 crianças e adolescentes a partir de 8 anos, oferecendo aulas de música e prática de banda. Tem como objetivo prevenir o risco social, estimulando direitos e vivência sociocultural. Promove formação cidadã, democrática e inclusiva, além de proporcionar lazer, cultura e desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

À medida que a Festividade de Sant'Ana continua, residentes e visitantes podem contar com vários eventos, incluindo cerimônias religiosas, apresentações culturais e tradicionais romarias e caminhadas.

Nesta quarta-feira, dia 17, a noite da festividade será dedicada à Renovação Carismática Católica, com a procissão iniciando na Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e João Canto