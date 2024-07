Padre Lucas Nogueira celebra primeira missa na Matriz de São Francisco e Santa Clara

"É Deus que te chama, é Deus que te escolhe!". Foi com esta motivação feita por Padre Jorge Armando na homilia que o Neo-Sacerdote Lucas Nogueira, presidiu sua Primeira Missa às 7h30 do domingo, 14 de julho, na Paróquia São Francisco e Santa Clara. Estiveram concelebrando os Padres, Edson Galego, Jorge Armando, Geraldo Rezende, Mário Augusto e Reginaldo José, com a participação do diácono permanente, Ronan Farias e seminaristas.

A festa não poderia ter sido mais bonita, nem mais feliz. Familiares, amigos, o povo que acompanhou a vida do novo sacerdote, o nascimento, o despertar da vocação, até o momento especial da ordenação pelas mãos Bispo, Dom Bernardo, todos estavam presentes irradiando alegria e louvando a Deus por tão grande graça.

Ao final da sua primeira Missa, o Padre Lucas abençoou o povo concedendo a Indulgência Plenária como é o costume da tradição cristã.

Primícias, por definição, são os primeiros frutos que são colhidos. Os animais que primeiro nascem em um rebanho. As primícias bíblicas significam a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus.

Desejamos um abençoado ministério ao Padre Lucas Nogueira, que Deus abençoe a sua nova missão, servindo o povo de Deus e da Igreja na Amazônia.

FONTE: Diocese de Óbidos - Fotos de Mauro Nayan