Sant´Ana 2024: Noite Dedicada à Renovação Carismática Católica

Esta noite teve Apresentação Cultural Carimbó Forte Pauxis.

A Festividade de Senhora Sant´Ana continuou nesta quarta-feira, dia 17, com uma noite especial dedicada à Renovação Carismática Católica (RCC). A tradicional procissão teve início por volta das 19h, saindo da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Bairro da Prainha. Os fiéis percorreram várias ruas da cidade até chegarem à Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa pelo padre Jorge Armando.

A noite contou com a presença de diversas entidades notórias, como RCC, SEMED, 7ª URE, UFOPA, IFPA e CIB. O tema do dia foi “O Senhor Não Rejeita Seu Povo", refletindo a importância da fé e da comunidade.

Após a missa, os fiéis se reuniram no Cliper de Sant´Ana para uma série de atividades culturais e recreativas. O Grupo de Carimbó Forte Pauxis se apresentou, com Lene Monteiro e Felipe Lima coreografando a animada Música do Jaraqui. Além disso, o tradicional bingo e leilões proporcionaram momentos de descontração e interação entre os participantes.

A festividade continua na quinta-feira, quando a procissão sairá da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, dando sequência a esta celebração que une fé, cultura e comunidade.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7128-sant-ana-2024-noite-dedicada-a-renovacao-carismatica-catolica#sigProId7df3ed800e View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7128-sant-ana-2024-noite-dedicada-a-renovacao-carismatica-catolica#sigProId81a64a4eba View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade