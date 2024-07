A Alcoa reforça patrocínio ao Festribal que completa 30 anos em 2024

O festival celebra as tradições e o patrimônio dos povos indígenas de Juruti

O Festribal é uma das manifestações culturais mais importantes do Pará e está completando 30 anos em 2024. Neste ano, o festival ocorre de 31 de julho a 03 de agosto e mais uma vez conta com o apoio da mineradora Alcoa, que entregou nesta terça-feira (16), um cheque simbólico de R$600.000,00 de patrocínio aos presidentes das Tribos Munduruku, Alex Guedes e Muirapinima, Sandro Silva, tornando-se, assim, patrocinadora máster do 30º Festribal. O evento, realizado na sala de reuniões da Alcoa, contou também com a presença do secretário municipal de cultura, Sebastião Teixeira Araújo Junior.

O festival revive a cultura local por meio de danças, músicas e dramatizações. O evento exibe as raízes culturais da região, destacando a disputa entre duas tribos principais: os Munduruku e os Muirapinima. Cada tribo apresenta suas próprias histórias, lendas e manifestações culturais, competindo amigavelmente na arena Tribódromo pelo título de melhor performance. No 30º Festribal, a tribo Muirapinima apresenta como tema "Wiyae: o canto de resistência pindorama"; já os Munduruku convidam à "Amazônia indígena".

Durante o Festribal em Juruti

Ao apoiar o Festribal, a Alcoa ajuda a preservar e promover as tradições e o folclore de Juruti, garantindo que essas práticas culturais permaneçam vivas para as futuras gerações. O Gerente Sênior de Relações Institucionais e Comunicação da empresa, Emerson Rocha, reforça a importância de patrocinar o evento. “A participação da Alcoa no festival demonstra seu compromisso com a responsabilidade social, investindo na cultura e no bem-estar da comunidade onde opera. O apoio contínuo da Alcoa ao Festribal ajuda a fortalecer os laços entre a empresa e a comunidade, promovendo uma relação baseada no respeito mútuo e na cooperação”, complementa.

Durante o Festribal em Juruti

Nas agremiações, o valor do patrocínio é destinado à confecção das alegorias e fantasias, contribuindo, assim, para o sucesso das apresentações. O presidente da tribo Muirapinima, Sandro Silva, reforça a importância do apoio dado pela Alcoa. “O patrocínio da Alcoa é importantíssimo para o êxito de um grande festival, como o Festribal de Juruti. A empresa tem sido essa parceira, fomentando a festa e, consequentemente, a economia criativa do município. Nós só temos a agradecer por essa ação que tem ajudado a proporcionar bons espetáculos para o povo de Juruti.”

Desde sua implantação em Juruti, a Alcoa é parceira do Festribal. “A importância dessa parceria de longos anos é crucial para fomentar o festival que cresce a cada ano e fortalece cada vez mais a cultura de Juruti e do Festribal. O patrocínio nos ajuda bastante na execução dos trabalhos em todas as áreas da agremiação, principalmente nesse ano de 2024, que promete ser o maior festival de todos os tempos", enfatiza Alex Guedes, presidente da tribo Munduruku.

Para a Alcoa, o apoio contínuo é essencial não apenas para o sucesso do Festribal, mas também para a consolidação da mineradora como uma empresa integrada, comprometida com o desenvolvimento sustentável e cultural de Juruti.

FONTE: Comunicação/ALCOA