Hospital da Transamazônica abre vagas de empregos em Altamira até segunda-feira (22)

Oportunidades são para enfermeiro, motorista de ambulância, técnico de enfermagem entre outras funções, e inscrições são online, por cadastro.

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), localizado em Altamira, na região sudoeste do Pará, abriu processo seletivo para preencher o quadro de colaboradores da unidade de saúde. Há vagas para os cargos de Enfermeiro, Motorista de Ambulância, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo.

Para todos os cargos, os candidatos devem ficar atentos aos seguintes requisitos: conhecimentos em informática básica, entender as normas e legislações referentes à área de atuação e experiência de pelo menos 6 meses no cargo que deseja exercer. Todos os profissionais selecionados para as vagas terão contrato via Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Pessoas com Deficiência (PCD) também podem participar do processo seletivo.

Os candidatos que almejam o cargo de Enfermeiro deverão atuar no Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), setor responsável por monitorar as competências destinadas ao serviço de saúde. É necessário ter graduação completa em Enfermagem e desejável pós-graduação na área de atuação.

Para a função de Técnico de Enfermagem, o candidato deve ter Ensino Médio completo, Curso Técnico completo em Técnico de Enfermagem. Em ambas as áreas o registro regularizado no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) é obrigatório.

O profissional que deseja ocupar a vaga de Condutor de Ambulância - precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E. Também é desejável que o candidato esteja habilitado na condução de veículos de emergência, com conhecimento específico de fisiopatologia no transporte de paciente, Suporte Básico de Vida (SBV) e Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

Os cargos de Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional são reservados para candidatos que tenham graduação completa nos cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, respectivamente. Todos deverão ter registro regular no conselho da categoria.

Os interessados nas vagas devem se cadastrar, no site da organizadora, acesse aqui. No site, deve-se selecionar a opção "PARÁ", preencher as informações solicitadas e anexar o currículo. O prazo de inscrição termina na próxima segunda-feira, dia 22 de julho.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Acqua, organização social de saúde responsável pela gestão Hospital Regional da Transamazônica em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Texto de Jonas Ribeiro / Ascom HRPT