Sant´Ana 2024: Na noite dedicada à Comunidade de NS de Lourdes teve Show de Joelson Araújo

No quinto dia da Festividade de Sant´Ana, ocorrido nesta quinta-feira, 18 de julho de 2024, a cidade de Óbidos se uniu em devoção à padroeira. A programação teve início com a tradicional procissão, que saiu da Igreja Nossa Senhora de Lourdes com o tema: "Senhor olhou a terra do alto céu”.

A procissão contou com a participação de várias comunidades e grupos religiosos, como os Comunitários e Grupos da Nossa Senhora de Lourdes, a Pastoral do Dízimo, membros da Pastoral Familiar, ECC, ACOB, Rotary Clube entre outros. Os fiéis caminharam em fervoroso louvor até a Praça Barão do Rio Branco e, em seguida, dirigiram-se à Catedral de Sant´Ana, onde foi realizada a missa diária.

A celebração foi presidida pelo Padre Adalberto Santos, que recebeu inúmeros devotos da padroeira dos obidenses. A Catedral ficou repleta de fiéis ansiosos por mais um dia de festividade, expressando sua fé e devoção a Sant´Ana.

Enquanto isso, no Cliper de Sant´Ana, ocorreram animados leilões e bingos, envolvendo a participação da comunidade. Além disso, a atração cultural do dia ficou por conta do de Claudir Rocha, que cantou músicas religiosas e também o Show de Joelson Araújo, com a participação de Zezinho Batera e sua sobrinha Geovana, que cantaram para o público presente e receberam muitos aplausos.

Nesta sexta-feira, dia 19, a procissão está programada para sair da sede do Banco do Brasil, dando continuidade às celebrações da Festividade de Sant´Ana.

A Festividade de Sant´Ana é um momento especial para os obidenses, onde a fé, a cultura e a devoção se encontram em uma atmosfera de alegria e espiritualidade.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br está fazendo a transmissão AO VIVO, de algumas programações, em nossas redes sociais: www.facebook.com/obidos.net.br e https://www.youtube.com/Obidos_Para .

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7130-sant-ana-2024-noite-dedicada-a-comunidade-de-ns-de-lourdes-teve-show-de-joelson#sigProId6878783395 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7130-sant-ana-2024-noite-dedicada-a-comunidade-de-ns-de-lourdes-teve-show-de-joelson#sigProIdea346fae77 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade