Romualdo de Andrade Lança "Terra Anfíbia" em Óbidos, neste sábado, dia 20 de julho

Você está convidado para o lançamento do livro "Terra Anfíbia e Outros Contos", do autor Romualdo de Andrade. O evento acontecerá neste sábado, dia 20 de julho, às 19h30, no Auditório da Casa da Cultura, em Óbidos-PA.

"Terra Anfíbia e Outros Contos" é uma coletânea que reúne narrativas ambientadas nas terras anfíbias da Floresta Amazônica. Com uma escrita envolvente, Romualdo de Andrade explora as mazelas humanas, dando um enfoque especial à temática da morte. O livro é composto por dezesseis contos!

Prestigie este momento especial e conhecer de perto o autor e sua obra.

SERVIÇO

Data: 20 de julho (sábado)

Horário: 19h30

Local: Auditório da Casa da Cultura, Óbidos-PA

Não perca!