Inscrições ao Concurso Público da Prefeitura de Santarém foram prorrogadas

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Administração, comunicou a prorrogação do período de inscrições do concurso público, aberto pelo edital 001/2024.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Vicente Nelson, poderão ser efetuadas até às 23h59 do dia 05/08 e o pagamento do boleto bancário pode ser efetuado até às 21h do dia 06/08/2024.

A relação dos candidatos devidamente inscritos será divulgada no site da banca organizadora do certame, na data provável de 09/08/2024.

Fonte: Comunicação/PMO