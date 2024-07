VIII Caminhada de Fé com Sant'Ana reúne centenas de fiéis em percurso de 22km até Óbidos

Neste sábado, dia 20, aconteceu a VIII Caminhada de Fé com Sant'Ana, um evento de grande significado espiritual para a comunidade local. A caminhada teve início na Comunidade do Cipoal, por volta das 18h30, após os participantes receberem as bênçãos de Sant'Ana. Em seguida, deram início à jornada de fé, chegando à cidade de Óbidos por volta da meia-noite, após percorrerem aproximadamente 22km até a Catedral de Sant'Ana.

Ao longo do caminho, histórias de fé e superação se entrelaçaram, criando uma atmosfera de acolhimento e gratidão. Os romeiros foram recebidos com alegria e carinho pelas pessoas que estavam na praça de Sant'Ana, fortalecendo ainda mais o espírito dos peregrinos em busca de vivência religiosa.

A Caminhada de Fé com Sant'Ana é uma demonstração da devoção dos fiéis, que enfrentam a longa caminhada para expressar sua fé, agradecer pelas graças alcançadas e honrar a padroeira Sant'Ana. O evento reuniu centenas de pessoas, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando momentos de espiritualidade e confraternização.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

Fonte: Diocese de Óbidos