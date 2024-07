Clevison Brandão se Apresentará na Festividade de Sant´Ana

A Festividade de Sant´Ana deste ano promete uma programação especial na segunda-feira, 22 de julho. O destaque do dia será o show de Clevison Brandão, um talentoso charanguista de Óbidos e vencedor do Prêmio Simão Assayag de 2024.

Clevison, que é integrante do Boi Garantido de Parintins, será acompanhado por três integrantes da batucada do boi. Recentemente, ele foi premiado como o melhor charanguista do Festival de Parintins 2024, um reconhecimento de grande importância no cenário cultural amazônico.

O Prêmio Simão Assayag, criado em 2016 pelo crítico cultural Sinny Lopes do Portal Fest’Norte, tem como objetivo reconhecer os melhores trabalhos artísticos, cênicos e coreográficos na arena do Bumbódromo. Este prêmio é um testemunho do talento e dedicação de Clevison Brandão ao longo dos anos.

A apresentação de Clevison Brandão na Festividade de Sant´Ana é aguardada com grande expectativa e promete encantar o público com a energia e o ritmo característicos do Boi Garantido. Não perca essa oportunidade de vivenciar um pouco da magia do Festival de Parintins em nossa cidade.

Prepare-se para uma noite inesquecível de música e cultura, celebrando as tradições e talentos da nossa região.

