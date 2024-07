SANT´ANA 2024: Na noite de NS de Fátima teve quadrilha junina e Boi Bumbá

ÓBIDOS – A Festividade de Sant'Ana continua trazendo momentos de fé e devoção para a comunidade de Óbidos. Nesta terça-feira, dia 23, a procissão de Sant'Ana partiu da Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, percorrendo diversas ruas do município até a Catedral de Sant'Ana. A Santa Missa, que marcou o encerramento da procissão, foi presidida pelo Padre Emmanuel Andrade.

Os Noitários e convidados responsáveis pela noite incluíram os comunitários e grupos de Nossa Senhora de Fátima, APDO, Movimento das Mulheres e servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A celebração também contou com a participação da Rádio Comunitária Sant'Ana RCS, funcionários da Agência dos Correios, Rádio e TV Atalaia, TV Sentinela, PASCOM, SEDCOM, além de publicidades, jornais, ASCOM e sites como Chupa Osso, Folha de Óbidos, Obidense, Amazon Notícias, Fivelando, Norte In Foco, Blog do Marcos Cantuário, Oeste Pará News, Blog do João Santos e AALO.

No palco de apresentações do Cliper de Sant'Ana, as atrações culturais da noite foram a quadrilha junina Coração da Amazônia e o Grupo de Boi de Óbidos. O grupo de Boi, que está empenhado em resgatar as músicas e a cultura do Boi Bumbá, uma tradição centenária de Óbidos, foi aclamado pelo público presente.

A Festividade de Sant'Ana segue proporcionando momentos de união e celebração cultural, mantendo viva a fé e as tradições do povo obidense.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7149-sant-ana-2024-na-noite-de-ns-de-fatima-teve-quadrilha-junina-e-boi-bumba#sigProId798527a63b View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos Mauro Nayan e João Canto