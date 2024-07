ÓBIDOS: Missa Solene em honra à Senhora Sant’Ana foi celebrada na Catedral

Nesta manhã de sexta-feira, dia 26, foi Celebrada a Missa Solene em honra a Nossa Padroeira, Senhora Sant’Ana, a Celebração aconteceu na Catedral, e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, concelebrada pelos padres, Adalberto Santos e Edson Galego.

A Missa Solene foi marcada pelos cantos do Coral de Santa Cecília, coordenada pela Sra. Nilda Savino. O Bispo Bernardo, agradeceu na pessoa da Sra. Nilda, a todos que fizeram parte do Coral para esse dia tão especial. Durante sua homilia, Dom Bernardo, agradeceu todo o empenho e dedicação de todas as pessoas que contribuíram com a Festividade na pessoa da Sra. Melinda Savino. Estendeu seus agradecimentos a Banda Apóstolos de Sant'Ana, que todas as noites abrilhantaram as procissões de Nossa Padroeira. No final da Celebração o Dom Bernardo deu a sua Benção especial com a relíquia de Sant’Ana aos de inúmeros fiéis e devotos de Nossa Padroeira.

O Padre Adalberto Santos, em decorrência ao Dia Mundial dos Avós e dos Idosos é celebrado neste dia de hoje, 26 de julho, como obter a Indulgência plenária para todos os avós, idosos e fiéis. A indulgência plenária é uma remissão completa das penas temporais devidas pelos pecados já perdoados quanto à culpa, concedida pela Igreja Católica mediante certas condições.

Sant’Ana Nossa Padroeira, abençoe seu povo de Fé, derrame suas bençãos sobre os seus fiéis que em Ti confiam, Viva Sant’Ana, Viva Nossa Padroeira!

Fonte: Diocese de Óbidos