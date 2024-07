SANT'ANA 2024: O Leilão de Animais da Festividade arrecadou mais de 350 Mil Reais

Durante a Festividade de Sant'Ana acontecem vários eventos, um dos mais esperados pela população obidense é o Leilão de Animais. Este evento é especialmente aguardado pelos pecuaristas de Óbidos e região, que participam ativamente doando e arrematando vales doados para Sant'Ana.

O leilão deste ano ocorreu no Cliper de Sant'Ana nesta sexta-feira, dia 26, iniciando pela manhã e se estendendo até aproximadamente 19h. De acordo com os organizadores, em 2024 foram leiloados 100 vales, resultando em uma arrecadação total de R$ 350.800,00 (trezentos e cinquenta mil e oitocentos reais). O item de maior valor do leilão foi um animal arrematado por R$ 25.000,00.

Durante o evento, dois animais foram doados: um deles teve seu valor destinado ao Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Óbidos), com o objetivo de apoiar os serviços de saúde prestados à população obidense; o outro animal foi doado para a Fazenda da Esperança Santa Clara Óbidos.

A ocasião contou com a presença do Bispo Dom Bernardo Johannes e de muitas pessoas de Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Santarém e outros municípios próximos. Todos se reuniram no Cliper de Sant'Ana para prestigiar o leilão e arrematar os vales de Sant'Ana.

Os leiloeiros Duzinho, Márcio Pinto, Edsérgio, Jorge e Mário Jorge desempenharam um papel crucial no evento, garantindo os maiores lances nos animais. A comissão organizadora também merece destaque por mobilizar a população e garantir a participação em um dos maiores leilões do oeste paraense, que este ano foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e compartilhado por este site.

O Leilão de Animais da Festividade de Sant'Ana em 2024, além de promover a tradição e a cultura local, reforçou o espírito de solidariedade da comunidade. Essa união de esforços em prol de instituições e causas dignas certamente contribuirá para o sucesso contínuo deste evento tão aguardado pelos moradores da região.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7154-sant-ana-2024-o-leilao-de-animais-da-festividade-arrecadou-mais-de-350-mil-reais#sigProIdeabc043610 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br