Encerramento da Festividade de Senhora Sant'Ana movimenta Óbidos

Óbidos vivenciou um encerramento memorável da Festividade de Senhora Sant'Ana 2024 nesta sexta-feira, dia 26 de julho. A cidade foi palco de diversos eventos que reuniram a comunidade local em celebração à sua padroeira.

A programação iniciou com uma missa solene em homenagem a Senhora Sant'Ana, seguida por um Leilão de Animais e a tradicional procissão. A procissão, momento aguardado com grande expectativa, saiu da Catedral por volta das 19h e percorreu várias ruas de Óbidos, acompanhada por centenas de fiéis. A organização começou a receber os participantes a partir das 18h, com os fiéis se reunindo em frente à Matriz.

Após a procissão, foi realizada a tradicional missa campal na Praça de Sant'Ana, presidida por Dom Bernardo e auxiliada por vários padres da Diocese de Óbidos. A celebração contou com a presença massiva da população, que também lotou os quiosques montados especialmente para o evento, locais onde anteriormente existiam as Barracas, o Cliper e a Praça.

Por volta da meia-noite, a diretoria da Festividade de Sant'Ana, presidida pelo Padre Adalberto Santos, juntamente com Dom Bernardo e colaboradores, subiu ao palco do Cliper de Sant'Ana para agradecer a todos que contribuíram para a realização da festividade. Agradecimentos especiais foram dirigidos à população obidense, que participou ativamente das atividades religiosas e culturais.

A queima de fogos à meia-noite marcou o encerramento das festividades, deixando saudades nos corações de muitos que agora retornarão à sua rotina diária.

Este site transmitiu AO VIVO a maioria dos eventos da Festividade, que podem ser revistos em nossas redes sociais. Além disso, postamos centenas de fotografias de todos os eventos, disponíveis em nosso site www.obidos.net.br.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7155-encerramento-da-festividade-de-senhora-sant-ana-movimenta-obidos#sigProIdda5a76275c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br