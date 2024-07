ÓBIDOS: Projeto Fogão Ecológico é desenvolvido através de ação coparticipativa

O projeto Fogão Ecológico é iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), em benefício de famílias que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica da zona rural e urbana do município de Óbidos,

O “fogão ecológico” é simples, construído de forma coparticipativa entre o público beneficiário e técnicos do SEMAB. O Objetivo é eliminar a fumaça de dentro dos domicílios e queimar menos madeira (lenha) ou carvão. Contribui assim na redução do desmatamento e ameniza, sobretudo, os casos na família de doenças respiratórias, cardíacas, oftalmológicas e de conflitos com a vizinhança em consequência da exposição de fumaça, pois este fogão, diferentemente do tradicional (ver foto), está desenhado para concentrar calor e eliminar a fumaça pela chaminé.

Em base dessa característica deste fogão, que aproveita melhor o calor da queima e de sua importância ambiental, econômica e na saúde pública; valeu para ser contemplado com ajuda financeira da Justiça Federal de Primeiro Grau – Subseção Judiciaria de Santarém/PA, para complementar na execução deste projeto no município de Óbidos.

O projeto, tem a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) e Secretaria Municipal da Mulher (SEMM), que foi essencial na identificação do público beneficiário, que após serem reconhecidos e informados em suas comunidades, receberam capacitação para produzir tijolos maciços utilizando barro argiloso, capim seco e cinza. Os mesmo que são os materiais utilizados para a construção da câmara de combustão do “fogão ecológico”.

Esta política de inclusão social melhora a qualidade de vida das famílias em vulnerabilidade social e econômica e contribuir com a agenda de sustentabilidade ambiental do município.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Informações e fotos Semab