Eleição 2024: Convenção confirma Chico Alfaia como candidato a Prefeito de Óbidos e Marcelo Figueira como Vice

Na manhã deste domingo, dia 28, a convenção partidária municipal do PSB e partidos coligados confirmou Chico Alfaia como candidato a prefeito de Óbidos nas eleições municipais de 2024. O evento ocorreu na sede do Mariano Esporte Clube, em Óbidos, e contou com a presença de diversos membros da comunidade política local.

Durante a convenção, também foi anunciado Marcelo Figueira, do partido PL, como vice na chapa de Chico Alfaia. Marcelo Figueira é atualmente um representante do segmento do agronegócio, trazendo assim uma nova perspectiva para a administração municipal.

Além do PSB e PL, o Partido dos Trabalhadores (PT) também declarou apoio aos candidatos Chico Alfaia e Marcelo Figueira.

A convenção não apenas definiu os nomes para a chapa majoritária, mas também aprovou os candidatos a vereadores que concorrerão pelos partidos PSB, PT e PL.

Esta etapa é essencial para as legendas e federações que desejam lançar políticos na disputa eleitoral municipal de 2024, cujo prazo para a realização das convenções encerra no dia 05 de agosto.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Com informações e fotos Oeste Pará News