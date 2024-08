HRBA encerrou primeiro semestre de 2024 com mais de 388 mil atendimentos

Referência em alta complexidade na região do Baixo Amazonas, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) Dr. Waldemar Penna , em Santarém, no oeste do Pará, encerrou o primeiro semestre com 388.291 atendimentos realizados entre janeiro e junho de 2024. Durante o período, foram 26.209 consultas e 3.266 cirurgias.

“São números muito positivos, resultado do bom desempenho de toda a equipe que atua com muita dedicação para atender com excelência e de forma humanizada. Vale ressaltar também os investimentos feitos pelo Governo do Estado que visam aprimorar e ampliar os serviços ofertados e que consolidam ainda mais o HRBA como referência em serviços especializados e uma das unidades públicas com maior número de atendimentos no Pará”, ressalta Matheus Coutinho, Diretor Geral do HRBA.

Equipe de Cirurgia do HRBA

Os números reforçam o papel da unidade de prestar um serviço de saúde de excelência a 1,4 milhão habitantes de 29 municípios do oeste paraense. Referência em média e alta complexidade, a instituição também manteve a certificação de excelência da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível III, que atesta o alto desempenho na segurança e na qualidade do atendimento prestado aos usuários.

“É um volume muito grande, incluindo o público de Santarém e dos demais municípios da região. Somos um hospital de alta e média complexidade e realizamos uma média de 550 por mês, o que reforça a importância do HRBA para a região do Baixo Amazonas e quem tem ajudado muita gente e temos orgulho de fazer parte deste trabalho para melhorar a saúde da população da região”, destaca o médico Gustavo Estanislau, Diretor Técnico da unidade.

Hemodiálise

Maria do Carmo Laurentino e Jeci Lopes são casados há mais de 40 anos e as sessões de hemodiálise na unidade fazem parte da rotina. Ele, paciente renal há 4 anos e ela, a acompanhante inseparável.

“Já passamos por momentos muito difíceis, mas estamos vencendo. Em primeiro lugar agradecemos a Deus e em segundo agradecemos ao SUS, que nos permite ter acesso ao tratamento.

O Centro de Terapia Renal Substitutiva do HRBA oferta tratamentos especializados de Hemodiálise, Diálise Peritoneal e Transplante Renal, que hoje tem uma demanda de 220 pacientes.

De janeiro a junho de 2024 foram mais de 58 mil atendimentos médicos, de enfermagem, nutrição, psicologia e assistência social, ultrapassando a marca de 15 mil sessões de hemodiálise.

Oncologia

O HRBA é habilitado como uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) De acordo com o Ministério da Saúde, são unidades que devem oferecer assistência geral e especializada, e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento do paciente, independentemente de ser a natureza do estabelecimento de saúde pública ou privada.

A assistência especializada abrange sete modalidades integradas: diagnóstico, cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia (oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica), medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos. Até junho, a unidade realizou 19.664 sessões, sendo 5.146 de quimioterapia e 14.518 de radioterapia. O número de consultas oncológicas no primeiro semestre chegou a 11.541.

Mutirão de cirurgias

Iniciado em junho deste ano, o mutirão terá o total de 1.800 cirurgias extras, uma média de 150 procedimentos a mais por mês. Nos primeiros trinta dias, a unidade ultrapassou a meta, consolidando 156 cirurgias: 22 pediátricas, 70 ortopédicas, 44 ginecológicas, 10 de mastologia e 10 colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).

Para atender a demanda extra do Mutirão, a unidade ganhou 10 novos leitos cirúrgicos, que estão sendo utilizados para receber os pacientes no pré-operatório e também pós-cirurgias. Além de toda uma logística preparada pela unidade para realizar esta ação.

Serviço

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade, pertence ao Governo do Estado do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2022, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

FONTE: Comunicação/HRBA – Por Weldon Luciano