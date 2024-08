Alcoa promove almoço com imprensa e convidados para celebrar o 30º Festribal

Evento reafirma compromisso da empresa com a cultura jurutiense

Na quarta-feira, 31, a Alcoa celebrou a parceria com a imprensa, tribos e poder público através de encontro em um restaurante de Juruti, no oeste do Pará. O momento foi a oportunidade para juntar lideranças da região em torno de um dos maiores eventos culturais do estado, o Festribal, que este ano chega a sua 30ª edição.

O evento, organizado pela mineradora para reafirmar seu compromisso com a cultura jurutiense e fortalecer laços institucionais, contou com a presença do diretor da Alcoa, Helio Lazarim, de representantes do poder público estadual e municipal, além dos presidentes das tribos Munduruku e Muirapinima. Também estavam presentes assessores de comunicação atuantes na região e diversos veículos de imprensa do estado do Pará.

Alex Guedes, presidente da tribo Munduruku, reforça a relevância do evento para a construção de parcerias. “Quero agradecer aos nossos parceiros, dentre eles a Alcoa, que é nossa parceira há alguns festivais, o poder público e os veículos de imprensa. Sem eles não seria possível fazer um festival de uma grandiosidade como o desse ano. O 30º Festribal promete ser o maior festival de todos os tempos, e prometemos um grande espetáculo.”

Sandro Silva, presidente da tribo Muirapinima, ressalta a importância da parceria com os veículos de comunicação para que mais pessoas conheçam o Festribal. “Talvez o Festival das Tribos não estivesse com essa dimensão sem essa divulgação tão vasta feita pelos meios de comunicação. Esse é um momento ímpar, o Festribal deixa a Juruti com esse movimento todo de alegria, de fantasias e a cidade linda e acolhedora. Convido a todos para vir a Juruti, conhecer o Festribal e também a cultura dos povos originários. Podem esperar um show espetacular!”, reforça.

Foi ressaltada, também, a grandeza do Festribal de Juruti. Sendo uma das maiores manifestações culturais do estado, há uma grande participação da população local. A Alcoa é parceira do evento desde sua implantação na cidade. “O que antecede o Festribal é um momento de expectativa, e a Alcoa tem uma proximidade muito grande com o município, fomentando essa atividade tão relevante para a cultura de Juruti. A nossa vontade, tendo parceria com o festival desde o início da nossa implantação na região, e esse ano como patrocinadora master, é que o Festribal seja sempre o sucesso que já é, e que possa crescer ainda mais,” afirma Helio Lazarim, diretor de operações da Alcoa em Juruti.

Desde 2008, o Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti é considerado Patrimônio Cultural do Pará e, desde 2011, foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Município de Juruti. Sebastião Teixeira Araújo Junior, secretário municipal de cultura, reitera a importância da valorização da cultura. “Estamos comemorando 30 anos de Festribal, um festival que só vem crescendo, graças ao investimento da prefeitura de Juruti com parceiros como a Alcoa, que é patrocinadora master. É gratificante para nós, jurutienses, valorizar nossa cultura. Não existe povo sem cultura e essa é nossa cultura. Hoje oficialmente começa mais uma edição do Festribal”, afirma.

O 30º Festival das Tribos de Juruti tem como tema “Juruti te espera”. Para a prefeita de Juruti, Lucídia Batista, é importante celebrar e conhecer a riqueza cultural e natural da região. “A importância do Festribal é que nós possamos cada vez mais ter consciência daquilo que é nosso. A Amazônia, os povos originários, a nossa terra, o nosso lugar. Essa é a grande importância que nós levamos a todos que não conhecem essa grande festa em Juruti”, ressalta.

O Ministério Público do Pará trabalha em conjunto com as agremiações e órgãos públicos para encontrar soluções para proporcionar um Festribal de qualidade. “O Festival das Tribos Indígenas de Juruti trata-se de uma manifestação cultural que tem que ter uma proteção do poder público. É uma proteção imaterial, à essência da sociedade de Juruti. Integramos os outros órgãos, para fazer com que funcionem bem. Trabalhamos quase 24h por dia para que seja um excelente festival”, afirma o Promotor de Justiça Antônio Boregas.

Sobre o Festribal

O 30º Festival das Tribos Juruti, com o tema “Juruti te Espera” acontece nos dias 31 de julho, 01, 02 e 03 de agosto de 2024. No 30º Festribal, a tribo Muirapinima apresenta como tema "Wiyae: o canto de resistência pindorama"; já os Munduruku convidam à "Amazônia indígena". A Alcoa é patrocinadora master do Festribal, com o apoio de 600 mil reais em 2024.

Confira a programação que vai ser realizada no Tribódromo da cidade:

Dia 31 de julho: Festa dos visitantes

Pré-show: atrações locais

Atração principal: Xandy Avião

Dia 01 de agosto: Ensaio Técnico

Show pós-ensaio: Ávine Vinny

Dia 02 de agosto: Apresentação Tribos Mirins

Tribo Munduruku Mirim e Tribo Muirapinima Mirim

Dia 03 de agosto: Apresentação Tribos Oficiais

Tribo Muirapinima e Tribo Munduruku

Dia 04 de agosto: Apuração do resultado

FONTE: Comunicação/ALCOA