Inscrições para a 5ª edição do 'Olhar de Servidor' começam no próximo dia 8

O governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), em parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), promove a quinta edição do concurso fotográfico "Olhar de Servidor". As inscrições começam na próxima quinta-feira (8) e vão até o dia 20 de agosto, ou até o preenchimento das vagas.

O concurso, idealizado em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, celebra a criatividade dos servidores públicos estaduais. Este ano, o tema é "Pará, quanto orgulhas ser filho", com subtemas como "Terra de rios gigantes", "Terra de ricas florestas", "Terra de encantos vibrantes" e "Terra de um povo orgulhoso". Serão disponibilizadas 200 vagas, distribuídas igualmente entre os subtemas.

Renata Coelho, secretária da Seplad, destaca a importância do concurso: "A cada edição, ficamos impressionados com a qualidade das produções e com o olhar sensível dos participantes, que capturam a essência e beleza do nosso estado. O concurso é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores, promovendo um ambiente de integração e valorização cultural."

Durante o mês de agosto, haverá uma exposição com as fotografias vencedoras das edições anteriores do concurso. Gabriel Perez, procurador do Estado do Pará e vencedor de edições passadas, incentiva a participação: "Participar do concurso 'Olhar de Servidor' foi uma experiência gratificante. O concurso é uma ação do Estado que busca a valorização de seus servidores, oferecendo um espaço para a expressão artística e reconhecimento de talentos."

Manoel Jorge, policial penal e vencedor da categoria "Terra que acolhe e inclui" na 4ª edição, compartilha sua experiência: "A fotografia é muito importante para mim, pois além de registrar momentos eu tenho o poder de eternizá-los. Acho muito importante a existência do concurso 'Olhar de Servidor', que permite expressar nossa sensibilidade através de uma fotografia."

Os interessados podem se inscrever através do site da Seplad de 08 a 20 de agosto de 2024. As inscrições só serão confirmadas mediante a doação de 4kg de alimentos não perecíveis, que serão entregues a instituições de amparo social. A entrega dos alimentos ocorrerá de 21 a 23 de agosto, na sede da Seplad, em Belém.

