Tribo Munduruku é Tricampeã do Festribal de Juruti 2024

A Tribo Munduruku conquistou pela terceira vez consecutiva o título do Festival das Tribos Indígenas de Juruti (Festribal), um evento que é reconhecido como Patrimônio Cultural do município de Juruti e do Estado. O Festribal, realizado ao longo de três dias, teve suas apresentações principais na última noite, que este ano aconteceu em 03 de julho.

Durante a última noite do 30º Festival das Tribos Indígenas de Juruti, a Tribo Munduruku se apresentou com tema "Amazônia Indígena" e a Tribo Muirapinima entrou em cena com o tema "WIYAE: O Canto de Resistência Pindorama".

Tribo Munduruku é Tricampeã

A apuração dos resultados do 30º Festival das Tribos Indígenas de Juruti, realizada no domingo, 04 de julho, revelou um empate emocionante. Ambas as tribos, Munduruku e Muirapinima, obtiveram a mesma pontuação: 479,1 pontos. No entanto, o critério de desempate foi decisivo. No critério regional, a Tribo Munduruku conquistou 40 pontos, enquanto a Tribo Muirapinima obteve 39,8 pontos.

Com isso, a Tribo Munduruku sagrou-se tricampeã do Festribal 2024, reafirmando seu lugar de destaque no festival que todos os anos celebra a riqueza cultural das tribos indígenas de Juruti.

Agora, a Tribo Munduruku possui 17 títulos, enquanto a Muirapinima segue com 13. Em 4 edições, houve empate entre as agremiações.

