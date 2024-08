Povo de Oriximiná celebra o Círio Fluvial de Santo Antônio 2024

Neste domingo, dia 04 de agosto, a tradicional alvorada que aconteceu na madrugada pelas ruas de Oriximiná anunciou o Círio Fluvial de Santo Antônio 2024. Foi um Círio onde a população oriximinaense e visitantes participaram efetivamente da romaria fluvial, fogos, procissão, missa e programação cultural.

Por volta das 19h, começou o Círio Fluvial de Santo Antônio, que este ano de 2024 saiu da comunidade Nossa Santo Antônio do Rio Cachoeiry, na zona rural do município. A imagem de Santo Antônio foi conduzida em uma balsa ornamentada com símbolos religiosos, toda iluminada, com jogos de luzes que se alternavam durante o percurso pelo Rio Trombetas, acompanhada por muitas embarcações enfeitadas e iluminadas, até chegar no porto da cidade, onde milhares de pessoas aguardavam a romaria.

Missa Campal

Na chegada da Romaria Fluvial, centenas de barquinhas confeccionadas com anhingas e velas foram soltas no Rio Trombetas, iluminando a romaria e abrilhantando ainda mais o evento. Em seguida, muitos fogos de artifício saudaram a chegada da Romaria no porto da cidade, assim como a população presente aplaudia os efeitos dos fogos que iluminavam o céu de Oriximiná, anunciando a chegada de Santo Antônio.

Ao chegar no cais do porto, por volta das 21h, a imagem de Santo Antônio foi retirada da balsa, colocada no andor e seguiu em procissão pelas ruas da cidade até a Praça de Santo Antônio, onde aconteceu uma missa campal, presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, acompanhado por vários sacerdotes.

A programação da Festividade de Santo Antônio continuará até o domingo, dia 18 de agosto, com vários eventos paralelos, culturais e religiosos, que movimentarão a cidade de Oriximiná durante todos os dias da festividade.

