Governo do Pará assina Ordem de Serviço para construção do novo Tribódromo em Juruti

Em uma cerimônia realizada em Juruti, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, assinou nesta segunda-feira, 5, a Ordem de Serviço para as obras do novo Centro Cultural Tribódromo. Este espaço será dedicado ao Festival das Tribos Indígenas (Festribal), uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, que celebra a cultura indígena nativa do município.

"Sei que o Novo Tribódromo é um grande anseio da população. Nosso governador, Helder Barbalho, garantiu que o Governo do Estado apoiaria essa obra de extrema importância cultural e social. Este investimento não só gera empregos e renda, mas também impulsiona o turismo, especialmente com a COP 30, onde muitos visitantes conhecerão nossas belezas e riquezas naturais. Juruti tem muito a mostrar e se orgulhar," afirmou a vice-governadora.

O Festribal, realizado entre 31 de julho e 3 de agosto, é um evento marcante em Juruti, e em 2024 teve a Tribo Munduruku como campeã. "Que festa linda! Acompanhei os vídeos diariamente e fiquei encantada. Parabenizo a Tribo Munduruku pela vitória e a Tribo Muirapinima pela linda celebração. Espero estar aqui no próximo ano, comemorando neste novo espaço," disse Hana Ghassan.

A obra de reconstrução do Tribódromo, conduzida pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), inclui a ampliação e modernização das tribunas de honra, construção de 16 camarotes, salas multiuso, auditório, cabines de venda de ingresso e controles de acesso, além da criação de um espaço terraço-jardim. Serão construídas 8 rampas acessíveis, aumentando a capacidade para cerca de 10 mil espectadores. A urbanização do entorno com calçamentos e áreas verdes também está prevista, junto à modernização das instalações hidrossanitárias, elétricas e de combate a incêndio.

"O Pará se destaca pela sua diversidade cultural e folclórica. O Novo Tribódromo vai trazer mais qualidade e amplitude ao Festribal, além de conforto aos visitantes, com sua capacidade praticamente duplicada," ressaltou o titular da Seop, Ruy Cabral.

Fonte: Agência Pará