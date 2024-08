4º Festival da Cultura Empreendedora será realizado no período de 7 a 15 de agosto

Promovido pelo Instituto Alcoa, o evento será realizado nos dias 7, 8, 9 e 15 de agosto, com ações virtuais e presenciais nos territórios de atuação do IA. Mentorias, rodas de conversas, oficinas, feiras de exposições e comércio fazem parte da programação.

A 4ª edição do Festival da Cultura Empreendedora, cujo tema é “Oportunidades transformadoras”, tem início no dia 7 de agosto, com a Conferência de Abertura, em formato virtual, entre 9 e 12 horas, e nos dias 8, 9 e 15, serão realizadas, de maneira presencial, as Maratonas Empreendedoras, nos territórios onde a Alcoa está presente: Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA).

O Festival tem como objetivo destacar ações simples e práticas que potencializam a cultura do empreendedorismo nas localidades. Uma novidade é que os encontros presenciais desta edição têm o conceito de Maratonas Empreendedoras, com o intuito de despertar a criatividade, inovação e solução para questões presentes no cotidiano de quem empreende ou deseja entrar nessa área.

O 4º Festival reunirá especialistas, colaboradores(as) Alcoa, organizações sociais, atrações culturais e empreendedores(as) do Pará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo, além de outras pessoas interessadas em dialogar sobre cultura empreendedora.

“Faltando poucos dias para o início do Festival, que integra a nossa frente de mobilização social, é possível ver como os territórios onde atuamos se engajam em atividades que visam a troca de saberes e de experiências e que propõem, sobretudo, o desenvolvimento das pessoas e das localidades. O empreendedorismo faz parte da vida dos brasileiros e ficamos muito contentes em apoiar, ano após ano, a população que enxerga nessa área uma vida melhor”, comenta Monica Espadaro, diretora executiva de Operações do Instituto Alcoa.

Para a realização do Festival, o Instituto Alcoa conta com o apoio, nos três municípios, de organizações sociais: Associação Beneficente Emaús - Centro de Convivência Madre Clélia em Juruti (PA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São Luís - MA (STTR), e Agência Cultural em Poços de Caldas (MG).

Programação

No primeiro dia de evento (7 de agosto), será realizada a Conferência de Abertura (com duas mesas de debate), entre 9 e meio-dia, horário de Brasília, por meio da plataforma virtual Teams. As atividades serão abertas ao público e gratuitas, e com certificado de participação.

Participam desse momento: Carliene Ferreira, líder ASMARA e cofundadora da ONG Decolar - parte da Rede Gerando Falcões, Nayanna Guidão, artesã de peças em feltro e participante do projeto Dona’s, Hermes de Sousa, fundador do Instituto Nova União da Arte (NUA) e da Quebrada Sustentável, e Jeane Valéria, trabalhadora da construção civil e integrante do projeto Ela Faz.

Já nos demais dias do festival (8, 9 e 15 de agosto), acontecerão atividades presenciais nos territórios de atuação do Instituto Alcoa. Para esses dias é preciso conferir previamente as informações específicas no site (horário, local etc.) e verificar a forma de participação.

Venha participar e divulgar o Festival!

O site oficial do evento - www.festculturaempreendedora.com.br - reúne a programação do evento, atualizada periodicamente, bem como as peças de comunicação para divulgação do Festival, além de produções do Instituto Alcoa sobre o tema.

Sobre o Instituto Alcoa - Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente - Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

FONTE: COmunicação/ALCOA