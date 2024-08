IFPA – Campus Óbidos abre Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor(a) Substituto(a)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos lançou um Edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando à contratação temporária de um(a) Professor(a) Substituto(a) de Química. Esta iniciativa busca atender a uma necessidade temporária e excepcional do campus.

As inscrições estarão abertas entre os dias 08/08/2024 e 16/08/2024 e deverão ser realizadas através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

O processo seletivo será composto por duas etapas de avaliação: Prova de Desempenho Didático: De caráter eliminatório e classificatório, e, Prova de Títulos: De caráter classificatório.

Os candidatos interessados devem ficar atentos às datas e garantir sua participação enviando a documentação necessária dentro do prazo estabelecido. Esta é uma excelente oportunidade para profissionais da área de Química que desejam contribuir para a formação de alunos no IFPA – Campus Óbidos.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo a seguir ou procurar o IFPA - Campus Óbidos:

- Edital completo

- Anexos editáveis

