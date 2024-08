BELÉM: Cine Líbero Luxardo recebe 5ª Mostra Cinema Além da Imagem

Mostra traz filmes voltados para cegos e surdos e vai passar por várias cidades. Nesta sexta-feira, os filmes serão exibidos em Santarém.

A 5ª Mostra Cinema Além da Imagem ocorreu nesta quinta-feira (8) no Cine Líbero Luxardo, da Fundação Cultural do Pará. O objetivo da Mostra é entregar entretenimento inclusivo para cegos e surdos de todo Brasil, por meio da exibição de filmes com recursos de audiodescrição além de legendas em português e libras. O Festival estará no município de Santarém nesta sexta-feira, 9, e depois passará por 19 cidades por todo o Brasil.

Foram exibidos 12 produções amazonenses durante a Mostra, três com 60 segundos de duração, três com 90 segundos de duração, além de filmes com até 17 minutos.

O Festival Cinema Além da Imagem é uma realização do Conselho Estadual de Cultura do Amazonas, Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Ministério da Cultura e Governo Federal.

A Associação dos Surdos de Belém foi convidada a participar do festival, e o presidente da entidade, Cleber Couto, fala da importância dessas iniciativas para o público com deficiência auditiva. "Ao contrário dos filmes do cinema nacional, esta Mostra vai exibir filmes com legendas e até em Língua Brasileira de Sinais (Libras), possibilitando a participação da comunidade surda. Nós, surdos, adoramos assistir aos filmes estrangeiros porque dispõem de legendas, permitindo que a gente compreenda melhor os diálogos entre os personagens", destaca o presidente.

Malu Monttes, estudante da Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA), disse que gostou muito da mostra. "Eu gosto muito de tudo aquilo que envolve a nossa cultura, tanto amazonense, paraense e amazônida. E as minhas expectativas são boas, escolhi vir hoje para conhecer mais sobre a mostra, e também porque é gratuita, o que facilita a entrada do público", explica a estudante.

Texto: Jhullyele Santos / Ascom FCP