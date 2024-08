Em Óbidos, as escolas IFPA-Campus Óbidos, José Tostes e Wulfilda Rego tiveram melhores médias do IDEB

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que avaliou o desempenho dos alunos da educação básica e ensino médio, referentes ao ano de 2023.

Segundo o Inep, uma das boas surpresas deste ano foi o desempenho do estado do Pará, que registrou um crescimento notável no Ideb, especialmente na etapa do ensino médio. Entre as edições de 2021 e 2023, o Pará subiu 1,3 pontos, o que representa o maior avanço já registrado no estado desde a criação do indicador. Esse progresso elevou o Pará da 26ª posição em 2021 para a 6ª colocação nacional, destacando-se como uma das melhores educações públicas do Brasil.

IDEB EM ÓBIDOS

Ensino médio

Em Óbidos, a Escola do Ensino Médio que obteve a melhor média do IDEB foi o Instituto Federal do Pará – Campus Óbidos, que teve a média 5,0 pontos, sendo que a Escola São José obteve a média de 4,4 pontos, ficando na segunda posição. A seguir a tabela das médias de todas as escolas do Ensino Médio em Óbidos, confira:

Ensino Fundamental

Referente as médias do IDEB para o Ensino Fundamental Regular – Anos Iniciais, as escolas que receberam as melhores médias foram: José Tostes (6,0), José Veríssimo (5,8) e Inglês de Souza (5,6). Confira a tabela do IDEB referente as escolas de Óbidos nesta modalidade de ensino.

Por outro lado, as médias do IDEB para o Ensino Fundamental Regular – Anos Finais em Óbidos, as Escolas que obtiveram as melhores médias foram: Professora Wulfilda Rego (4,9), São Francisco (4,2) e Felipe Patroni (4,1). A tabela seguinte mostra o resultado de todas as escolas de Óbidos:

www.obidos.net.br - Fonte: Inep