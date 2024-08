Conselho da Renovação Carismática Católica de Óbidos elege nova Coordenação Diocesana

No dia 15 de agosto de 2024, o Conselho da Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Óbidos realizou uma importante reunião de oração e eleição para definir a nova coordenação diocesana. O encontro aconteceu na sede da Comunidade Sementes do Verbo, em Óbidos, e contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes.

A reunião foi conduzida por Antônio Marcos Leal, coordenador estadual do RCCPARÁ, e Paulo Henrique Aguiar, tesoureiro do RCCPARÁ. Durante o evento, houve um momento de oração e reflexão, culminando na eleição dos novos coordenadores que irão liderar a RCC na Diocese de Óbidos no biênio 2025/2026.

Nova Coordenação da RCC

Paulo Viana, servo do grupo de Oração São Luís, da cidade de Juruti, foi eleito coordenador diocesano. Juntamente com ele, foram homologadas Mailane Silva como secretária geral do Movimento e Mileide como tesoureira, formando a nova equipe que conduzirá a RCC local nos próximos anos.

A cerimônia foi marcada por um clima de renovação e compromisso, com todos os presentes reforçando a importância da missão da RCC na Diocese. Como bem destacou o lema do evento, "A cada nova missão, uma nova unção".

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7201-conselho-da-renovacao-carismatica-catolica-de-obidos-elege-nova-coordenacao-diocesana#sigProId5040faa107 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.ent.br - Com informações Renovação Carismática Católica - Óbidos