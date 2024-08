Inaugurado em Óbidos o Salão Comunitário Santa Maria

Na noite de sexta-feira, dia 16, aconteceu a inauguração do Salão Comunitário Santa Maria, em Óbidos. Nesse momento importante, estavam presentes o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, o Pároco de Sant'Ana, Adalberto Santos, Padre Jorge Armando, e a Coordenadora da Comunidade de Santa Maria, Sra. Nilda Savino.

No início da cerimônia, foi dado a benção no espaço pelo Bispo Dom Bernardo. Na noite do dia 16 de agosto, não é apenas a concretização de um projeto, mas também a materialização de um sonho de muitos. Há muito tempo em conversa com alguns membros do Conselho da Comunidade Santa Maria chegou à conclusão de que necessitaria de um espaço pra chamar de Seu, uma vez que era a única comunidade que não possuía esse espaço. Nesses anos foi pensado em comprar um terreno, no entanto a Sra. Nilda e Sra. Ida, em reunião com o Dom Bernardo e o Padre Jorge, avaliaram a possibilidade de fazer uma reforma no espaço onde funcionou a Tipografia São Francisco, que operou 1979 até o ano 2021.

Primeiramente foi realizado a reforma do telhado do salão paroquial, foi planejado as contas para iniciar a reforma, com o trabalho nas festividades de Santa Maria e com alguma parte do dízimo. Foi indicado o serviço de reforma através de uma empresa de construção de um filho de Óbidos que residia em Manaus e voltou com novas experiências e profissionalismo, a empresa NF. Construções, que tem como responsável, o Sr. Nielson Ribeiro, que se tornou amigo da comunidade e hoje dá como concluído seu trabalho da reforma que foi apresentado a comunidade.

Antes de começar a obra, aconteceu uma reunião com a Sra. Nilda, Sr. Nielson, Padre Jorge e o Engenheiro João Queiroz, e tudo foi elaborado e seus trabalhos iniciados. O Salão será mais do que um ambiente físico; ele será um lugar de acolhimento, de partilha e de crescimento espiritual. Um espaço onde poderá reunir para fortalecer os laços de fraternidade, realizar atividades, encontros, celebrações e apoiar uns aos outros nas diversas jornadas da vida.

A construção do salão não teria sido possível sem a colaboração das comunidades, da Paróquia de Sant'Ana e da Diocese de Óbidos. Durante a cerimônia foi feito o agradecimento à todos os benfeitores que contribuíram, seja com doações, com trabalho voluntários e com orações: “Que Deus abençoe a cada um”, agradeceu o orador.

Fonte: Diocese de Óbidos. Fotos de Mauro Nayan e Vander Andrade