Círio marca o início da Festividade de São Raimundo Nonato, padroeiro de Curuá

A Festividade de São Raimundo Nonato, Padroeiro de Curuá, iniciou nas primeiras horas deste domingo, dia 18, com o grande e tradicional Círio que saiu da Comunidade Santo Expedito, localizado na Comunidade do Igarapé Açú. O Círio começou com a Santa Missa, celebrada pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos Padres, Pius e Aparecido Luiz.

Após a Celebração, seguiu em caminhada reunindo milhares de devotos e fiéis, que seguiram juntos com São Raimundo Nonato, percorrendo mais de 13km até a cidade de Curuá. Durante às 4 horas de caminhada a Imagem chegou na cidade, seguiu em procissão até a chegada na praça, em frente a Igreja Matriz, onde o Bispo Dom Bernardo, deu a benção Solene aos fiéis presentes.

O Círio de São Raimundo Nonato tem profundo significado histórico e espiritual para os moradores de Curuá. Ele serve como um testemunho da fé duradoura e da herança cultural da comunidade. O evento oferece uma oportunidade para moradores e visitantes se reunirem, expressarem sua devoção e prestarem homenagem ao seu amado Santo Padroeiro.

À medida que a tradição do Círio continua a prosperar, ela reforça a unidade e a resiliência da comunidade, mostrando seu compromisso inabalável com suas crenças e tradições religiosas. O evento não apenas fortalece o vínculo espiritual entre os fiéis, mas também destaca a rica cultura que define Curuá.

Participe da Festividade de São Raimundo Nonato, seguirá até o dia 31 de agosto.

"São Raimundo Glorioso, vamos junto te louvar, a comunidade precisa de vós, nos dai sempre as bençãos e rogai por nós".

FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos de Mauro Nayan