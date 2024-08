Escritor Romualdo Andrade lança seu livro "Terra Anfíbia" em Belém, dia 23/08

Após o sucesso dos lançamentos em Paraty, no Rio de Janeiro, e em Óbidos, sua terra natal, o escritor Romualdo Andrade prepara-se para apresentar seu mais recente livro, "Terra Anfíbia e outros contos", em Belém do Pará. O evento de lançamento ocorrerá nesta sexta-feira, 23 de agosto, durante a Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes, a partir das 19h, no Estande do Escritor Paraense, no Hangar.

A obra é uma coletânea de contos ambientados nas terras anfíbias da Floresta Amazônica, onde o autor explora as mazelas humanas com um olhar profundo sobre a morte. Os dezesseis contos refletem a realidade da região, mesclando desesperança com momentos de fé e resignação, revelando uma beleza poética que, mesmo em meio à morte, oferece alívio ao leitor.

Este lançamento em Belém é uma oportunidade imperdível para os amantes da literatura conhecerem de perto o trabalho de Romualdo Andrade e se aprofundarem em sua sensível e sombria narrativa. Participe deste evento cultural e prestigie a literatura amazônica.

Serviço:

Evento: Lançamento do livro "Terra Anfíbia e outros contos"

