Mulheres Contam Suas Histórias de Vida e Experiências no Livro “Rosto de Mulher”

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada em Belém-PA, tem se consolidado como um dos principais eventos culturais da região, atraindo milhares de visitantes em seus primeiros dias. Um dos destaques dessa edição foi o lançamento do livro "Rosto de Mulher", ocorrido nesta terça-feira, dia 20, no Estande dos Escritores Paraenses. A obra, composta por 34 autoras, reúne histórias de vida e experiências emocionantes de mulheres de diferentes origens e realidades.

O livro é uma coletânea de artigos que narram as vivências de mulheres brasileiras que residem tanto em diversos estados do país quanto em países distantes. As autoras compartilham relatos que tocam o coração, abordando temas como resistência, luta por direitos, e a busca por uma sociedade mais justa e inclusiva. Entre as contribuições estão histórias de mulheres amazônidas, quilombolas, ribeirinhas, sertanejas, ciganas, nordestinas, militantes, LGBT, indígenas, professoras, pesquisadoras, profissionais liberais e servidoras públicas.

Durante o lançamento, as autoras presentes autografaram exemplares e interagiram com o público, que teve a oportunidade de conhecer de perto as histórias por trás das páginas de "Rosto de Mulher".

Organizadoras do Livro:

- Denise Machado Cardoso

- Maria Ludetana Araújo

- Maria Sóeli dos Anjos Farias Lemoine

- Nilza Verônica Campos Amaral Aguiar

- Patrícia Cristảna de Aragão

- Raimunda Lucineide Gonçalves Pinheiro

- Veronique Ballot

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que segue até o final da semana, continua proporcionando aos escritores paraenses e de outras regiões a oportunidade de apresentar suas obras e dialogar com leitores ávidos por novas descobertas literárias.

