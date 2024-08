Mais de 20 mil candidatos estão inscritos no concurso público da Prefeitura de Santarém

Certame oferta 877 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Mais de 20 mil candidatos (exatos 20.192) disputarão as 877 vagas ofertadas no Concurso Público da Prefeitura de Santarém (Edital 001/2024). De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), os locais de prova poderão ser consultados a partir desta quinta-feira, 22, no site do Instituto Vicente Nelson.

Concorrerão às vagas 2.916 candidatos de nível fundamental; 9.682 de nível médio e 7.594 de nível superior.

"68.06% dos candidatos inscritos são do sexo feminino e 31,8% do sexo masculino. Entre as faixa etárias, as maiores taxas de inscritos estão entre os candidatos de 26 a 35 anos", informou o secretário municipal de Administração, Paulo Jesus.

Provas

As provas serão aplicadas nos dias 08 e 15 de setembro. No dia 08, para os cargos de nível fundamental e médio (prova objetiva); no dia 15 para os cargos de nível superior (objetiva e prova discursiva para os cargos de pedagogo e docência, além da prova prático-profissional para o cargo de procurador municipal).

"O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 minutos, considerando o horário para o fechamento dos portões. Deve estar munido de caneta esferográfica de material transparente de tinta preta, além da documentação indicada no edital. Os portões de acesso ao local de prova serão abertos às 7h15 e fechados rigorosamente às 7h45 no turno da manhã e abertos às 13h15 e fechados rigorosamente às 13h45 horas no turno da tarde. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso aos candidatos aos locais de prova, em hipótese alguma", explicou Paulo Jesus.

FONTE: Comunicação/PMS